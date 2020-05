Shane Helms: "Los shows de WWE sin público apestan"

Poco después de que WWE comenzara a realizar sus episodios semanales de Raw, NXT y SmackDown desde un Performance Center huérfano de respetable, Dave Meltzer contó cuál era la opinión interna en la compañía McMahon hacia esta nueva coyuntura.

Y aunque Raw, NXT y SmackDown han aumentado su componente luchístico, los recientes resultados de audiencia dejan entrever que esa valoración hecha por WWE es compartida por los espectadores. Así lo expuso el periodista Dave Schilling en Twitter a Shane Helms, reciente afectado por el "miércoles negro" de recortes, con una interesante respuesta del veterano ex-Campeón de Peso Crucero.

Because it sucks without an audience. It just does. Nobody loves wrestling more than me but I struggle to watch it while it’s missing one of it’s most vital components, the fans! It’s like watching Standup without a crowd. No matter what, it just won’t be as funny. https://t.co/iUeW2rMJmG