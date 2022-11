«(…) Logan Paul va a dar un paso al frente. Esto va a ser grande y realmente me encanta. No puedo creer que esté diciendo eso, pero después de todos estos años, me encanta”. Shane Helms hacía este comentario hablando de que estaba entrenando a Logan Paul y de cómo hubo un tiempo en que le hubiera parecido una mala idea que WWE lo contratara pero que ahora ha cambiado completamente de opinión. «Maverick» ha estado recibiendo mucha ayuda para conviertirse en luchador y enfrentar a Roman Reigns hoy en Crown Jewel 2022.

► Shane Helms habla de Logan Paul

Continuamos con The Hurricane pues recientemente estuvo dando detalles a ESPN acerca de los entrenamientos con el contendiente al Campeonato Indiscutible. Muchos al comienzo se preguntaron cuáles eran las intenciones de Logan Paul con WWE, si solo pretendía pasarlo bien, ganar mucho dinero e impulsar sus negocios, o si realmente tenía pasión por la lucha libre. Esto quedó claro en cuanto tuvo su primer combate. Y así lo vio Shane Helms entrenando con él. Ese es también uno de los motivos de que los fans le estén apoyando tanto.

“En la primera sesión, inmediatamente, generalmente trato de medir la actitud de alguien. ¿Realmente quieren hacer esto? ¿Es esto sólo una cuestión de dinero? Y si es una cuestión de dinero, también está bien, porque esa no es mi decisión. Me di cuenta de que quería hacer esto, que estaba emocionado y si está emocionado, eso lo hace mucho más fácil para mí. Así que No. 1, su actitud fue genial. Y N.° 2, escuchó”.

El talento y las ganas de aprender son la combinación perfecta para el éxito. Y no se puede decir que el youtuber, boxeador y empresario no lo esté teniendo. Basta únicamente ver que en unas horas va a luchar por el título máximo contra el luchador número uno en el combate estelar de un evento premium. Él mismo decía recientemente que es ridículo que esté en esa poisición en su tercer enfrentamiento. Pero los distintos factores así lo han determinado y es justo decir que la mayorían están contentos con el combate y deseando saber qué pasará entre Paul y Reigns.