Shane Douglas sobre Sabu: «Su muerte no puede ser en vano»

El también veterano de ECW Shane Douglas envía un mensaje a toda la lucha libre profesional a raíz del reciente fallecimiento de Sabu. Un mensaje que envió particularmente a nuestros compañeros de PWInsider y que ellos dan a conocer.

Awesome pic from the For The Love Of Wrestling convention in Manchester, UK this weekend! ECW/WWE alumni Mick Foley, Sabu, Shane Douglas and Tajiri! pic.twitter.com/7Lmgs7TcAg

— “Dirty” Dick Flair (@TonyRiccIV) February 17, 2025