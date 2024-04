SGW en Uganda, el nuevo objetivo de Will Ospreay

La súper estrella de All Elite Wrestling, Will Ospreay, reveló emocionado cuál es su siguiente objetivo.

Luego de la visita de los japoneses Check Shimatani y CIMA de GLEAT a la empresa independiente SGW de Uganda, las ex superestrellas de WWE, Mace y Mansoor también hicieron su debut.

Pero la gente se preguntará, ¿qué es lo que hace tan especial a esta empresa con sede en Mukono, Uganda? SGW se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas semanas ya que luchan en un ring hecho de barro y sus divertidos y exagerados personajes han llegado al corazón de Internet.

Shimatani arribó como parte de un viaje de entrenamiento, mientras que Maximum Male Models llegaron por sus propios medios.

Varias estrellas de la lucha libre internacional como Jordynne Grace, Kenny Omega y Will Ospreay han contribuido para lograr el sueño de los luchadores de SGW de contar con su propio ring para sustituirlo por el lodoso barro donde combaten.

En el scrum de prensa de AEW Dynast , se le preguntó a Ospreay sobre esta contribución.

Me dio mucha alegría y felicidad al ver lo que hacían. Me recuerda cuando de chicos solíamos luchar en el patio trasero. Tuve mucha suerte… mi mamá vio que me estaba metiendo en problemas en la escuela. Para mantenerme alejado de la calle, puso un ring de lucha libre en el jardín trasero. No se trataba de actuar ante nadie. No había estrés, solo tenías a tus mejores amigos a tu alrededor tratando de animarte a hacer buenos combates de lucha libre profesional. Allí, no podía creer la alegría y la energía que estaban aportando a algo.

Veo tanta gente siendo negativa todo el tiempo, especialmente en un lugar como este, y no puedo creer lo afortunado que soy de estar aquí y tener estos fanáticos en AEW Dynasty. Es tan loco.

Pero tampoco puedo creer lo afortunado que soy de ver a la gente de Uganda gritar, gemir y ver que están luchando en el suelo. Para ver eso y ver su entusiasmo y energía, quiero ser parte de eso. También quiero ir a Uganda para poder decir, ‘ahí tienes’ (el ring), hacer un pequeño guiño y un pequeño codazo, ‘nos vemos allí pronto, muchachos’. Ese es mi sueño. No un sueño, sino mi ambición. Realmente quiero ir a Uganda y luchar en SGW.