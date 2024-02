Sgt. Slaughter: «Mi opinión de Vince McMahon no ha cambiado»

Mucha polémica ha causado declaraciones de personas como John Cena, Tommy Dreamer y Mark Henry, quienes han dicho que aunque no les agrada escuchar estas acusaciones contra Vince McMahon, para ellos prima brindarle una mano a McMahon en estos momentos difíciles, pues no solo McMahon es gran amigo de ellos, sino que fue la persona que los llevó a ser multimillonarios y reconocidos a nivel mundial.

Por otra parte, luchadores como Randy Orton, Kevin Owens y Seth Rollins, sí han dicho que si McMahon es culpable de todas estas horribles acusaciones, pues debe pagar. El más reciente en hablar fue el Sgt. Slaughter, quien lo hizo en la línea de decir que nunca hablará mal de Vince, pues este lo ayudó en la vida. Esto fue lo que dijo en una reciente entrevista con Pro Wrestling Bits:

► Sgt. Slaughter mantiene su lealtad a Vince McMahon, más allá de sus posibles horribles actos

«Mi opinión sobre Vince McMahon no ha cambiado. Fui contratado por Vince McMahon Sr. Si no fuera por Vince McMahon Sr. y tipos como Pat Patterson, Harley Race, Lord Alfred Hayes y Roddy Piper, no estaría aquí frente a ustedes hoy. Todos fueron parte de lo que llegué a ser y del personaje que creé.

«Vince Jr. siempre estuvo ahí para mí y para luz verde total. Cuando me pidió que interpretara al simpatizante iraquí, dije: ‘Lo haré’, pero quiero poder hacerlo completamente. Si voy a hacer lo que me pides, quiero que me dejes hacerlo hasta el final, no quiero hacerlo a medias.’ Vince McMahon Jr. dijo: ‘Sarge, tú cuidas ese personaje, llévalo tan lejos como puedas, y si te pasas, te detendré'».