Sexyy Red: «WWE y el rap son casi lo mismo»

La rapera Sexyy Red tiene una gran conexión con la WWE después de que en 2024 realizara varias apariciones NXT durante las cuales presentó el entonces nuevo Campeonato Femenil de Norteamérica o fue anfitriona del evento premium Battleground.

► WWE, el rap y la vida

Hablando recientemente en Dazed, la estrella de la música fue preguntada acerca de aquellas experiencias e hizo un comentario interesante comparando los dos mundos:

“El rap y la lucha libre son prácticamente lo mismo. No es exactamente actuación, pero también es algo así, ¿no? Porque cuando volvemos a casa y nos quitamos todas las joyas y el oro y los disfraces que llevamos puestos, tenemos que volver a la realidad con nuestras familias”.

Y si quieres conocerla un poco más, también habla de su vida personal:

«Intentar vivir una vida normal es difícil cuando eres famosa«.

“A veces sois todos muy molestos. Si me veis con mis bebés empaquetando las compras, entonces alejaos de mí. ¡Sin fotos!”. Red es mamá de un niño y una niña, él nacido en 2020 y ella en 2024.

“Siento que, cuanto más famosa me hago, más gente me ve como una amenaza”, dice, eligiendo cuidadosamente cada palabra. “A medida que me hago más grande y más viral, habrá cada vez más gente que querrá hacerme daño, al cien por cien”.

«Sin embargo, solo quiero que la gente sepa que también soy una buena persona. ¡Siempre le rezo a Dios! No soy un espíritu maligno; solo soy un espíritu despreocupado en mis raps».

«Quiero mostrarles a los hombres que realmente somos iguales. A veces se trata de recordárselo. Muchas de mis canciones, para ser honesta, son freestyles; se trata de animarme a mí y a mis amigas en el momento. Mis canciones son más como charlas motivacionales. Si estoy inspirada, puedo crear fácilmente dos o tres canciones nuevas en un día.»

«Mi mamá siempre luchó y nunca dejó que nadie la llamara tonta. Me enseñó mucho. Honestamente, me enseñó todo lo que sé. Me enseñó a cocinar, a asearme y a arreglarme el cabello».

«La policía en St. Louis acaba de matar a otro chico negro el otro día. Esa mierd* está muy mal. Cuando vuelvo a casa, normalmente hay dos escenarios cuando me detienen en el tráfico: o les gusta mi música y quieren contarme que sus hijos son fanáticos, o deciden molestarme aún más ahora que soy una celebridad. A veces se meten conmigo o simplemente me j*den por diversión. Les gusta recordarte dónde estás. Todo se trata de reforzar su posición de poder».