Más detalles del sexto episodio de 'Undertaker: The Last Ride'

Aún no está todo dicho en el documental que durante mes y medio ha tenido a los seguidores de The Undertaker en vilo. Después de que el quinto y en teoría último episodio de 'Undertaker: The Last Ride' revelara el retiro de los encordados del legendario "Deadman", con la consiguiente controversia acerca de la veracidad de este discurso, WWE Network News informaba de lo siguiente.

«Si no tuvisteis suficiente contenido de Undertaker tras la conclusión de 'Undertaker: The Last Ride', entonces estás de suerte. Podemos revelar en exclusiva que el domingo que viene, 19 de julio, un nuevo vídeo llegará a ese apartado, titulado 'Undertaker: The Last Ride - Tales From The Deadman'. «Aunque no tenemos mucha más información sobre este especial de WWE Network, seguramente sea un compendio de escenas descartadas e historias contadas durante las largas entrevistas de Undertaker [...]»

► WWE confirma un sexto episodio de 'Undertaker: The Last Ride'

Capítulo extra cuya emisión corrobora ya la propia WWE, ofreciendo una breve sinopsis.