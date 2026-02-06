Bombazo: Seth Rollins y MJF se conocen y tienen amistosa charla en el Super Bowl LX Media Day

Todo está listo para la edición 2026 del Super Bowl. Este domingo 8 de febrero, en el Super Bowl LX, los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahwaks y en esta oportunidad, la NFL realizó un Media Day, con periodistas y prensa de todo el mundo, en donde invitó a varias celebridades.

Dos de esas celebridades invitadas fueron Seth Rollins, Superestrella WWE y gran fanático y hasta analista del fútbol americano, y el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Y, lo que causó bastante atención de los fans es que ambos luchadores, de empresas opuestas, se conocieron por primera vez en persona.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, ambos se tomaron la situación con mucha diversión y se les vio compartiendo de manera muy amable. Tuvieron una charla muy amistosa, se estrecharon la mano y hasta sonrieron en varias oportunidades. Este es un video del momento:

Sin duda alguna, esto ha causado mucha emoción entre los fans tanto de WWE como de AEW. Unos piden a Rollins que vay a AEW y otros a MJF que vaya para estelarizar WrestlMania ante Seth.

Este es el segundo gran crossover de MJF con una Superestrella WWE, pues en su momento, invitó a John Cena a la premiere de la película The Iron Clow y se tomaron fotografías.