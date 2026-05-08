Seth Rollins y la verdad de su alianza con Paul Heyman

Tras WrestleMania 41, Seth Rollins se unió a Paul Heyman, Bron Breakker y Bronson Reed para formar The Vision, en un intento por volver a la cima y dominar Monday Night Raw, situación que se daría meses después cuando logró canjear su maletín de Money in the Bank. Sin embargo, su impulso fue detenido por una nueva lesión, que automáticamente lo sacó del grupo tras el ataque a traición del resto de miembros de The Vision.

► Seth Rollins se arrepiente de su unión con Paul Heyman

Antes de su combate contra Bron Breaker en WWE Backlash, Rollins fue entrevistado por Michael Cole, donde se sinceró sobre el motivo de su alianza con Paul Heyman, quien traicionó contra CM Punk y Roman Reigns en WrestleMania 41, comenzando a construir lo que se convertiría en una de las facciones más importantes de la WWE del último año.

Rollins admitió que, una vez finalizado WrestleMania, comenzó a observar el vestuario y se dio cuenta de que estaba rodeado de enemigos, especialmente con Roman Reigns y The Bloodline aún dominando el panorama. Ese miedo, según Rollins, lo impulsó a crear a The Vision, señalando específicamente a Punk y Reigns como dos personas que, en su opinión, nunca debieron liderar WWE hacia el futuro.

“¿Quizás un poco de inseguridad? Observé el panorama y empecé a acumular enemigos: CM Punk, Roman Reigns… con Roman Reigns, tienes a toda la estirpe”.

“Mucha gente observaba con recelo lo que hacía y decía, no les gustaba, así que sentí que en ese momento había muchas visiones sobre cómo el futuro de la compañía podría, sería o debería ser. Para ser honesto, simplemente no confío en Roman Reigns. Desde luego, no confío en CM Punk; no confío en ninguno de los dos para ser las figuras principales o los líderes, así que sentí que yo era la persona más adecuada para ese puesto”.

«Sentía que estaba en una posición única donde tenía que cuidar de esos chicos, pero también necesitaba protegerme a mí mismo».

«Además, no quería hacer esto solo por mí, sino para transmitirlo a la siguiente generación, y para mí Bron Breaker era la persona ideal para eso».

La mayor sorpresa de la entrevista fue cuando Rollins admitió que incorporar a Paul Heyman al grupo pudo haber sido un completo error. Después de años luchando contra Heyman mientras representaba a Brock Lesnar y Roman Reigns, Rollins explicó que se convenció de que lo más seguro era mantener a Heyman cerca en lugar de permitirle trabajar contra él nuevamente, justificando el motivo de su alianza con el miembro del Salón de la Fama WWE, a pesar de los riesgos que conllevaba.

“El aspecto de Paul Heyman es un poco más interesante. Fue un error por mi parte.”

“Paul ha sido una espina clavada para mí durante más de una década, cuando defendía a Brock Lesnar, cuando era el consejero de Roman Reigns; es un tipo que siempre se ha aferrado a quienes le dan poder.”

“Así que, al tenerlo de mi lado, sentí que podía controlarlo mejor, que podía manejarlo si lo tenía de mi lado, y si nuestras visiones coincidían, tendría menos con qué lidiar.”

Ahora, Seth Rollins está preparándose para Backlash, donde luchará contra el mismo Bron Breaker que finalmente lo traicionó.