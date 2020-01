Esta noche en Monday Night Raw ocurrió algo realmente sorprendente y fuera de lo habitual. Seth Rollins y Buddy Murphy se convirtieron en los NUEVOS Campeones de Parejas Raw.

Con tan solo una semana de que Murphy se hubiera unido a Rollins y los Authors of Pain, ambos ya tocan la gloria en la compañía. ¿Qué ocurrió?

Así lo narramos en nuestra cobertura aquí en SÚPER LUCHAS:

► 5- Lucha por el Campeonato de parejas Raw: Viking Raiders vs. Seth Rollins y Buddy Murphy

AOP ingresa para acompañar a la pareja ruda; sin embargo, Samoa Joe y Kevin Owens hacen lo propio para estar del lado de los vikingos.

Los campeones empiezan dominando y envían a Murphy afuera del ring. Rollins va a ver que esté bien, pero aparece AOP buscando emboscarlos, pero son sorprendidos por Owens y Joe, quienes lo llevan a donde los espectadores. Y en el ring, los cuatro contendientes se dan con todo, pero al menos tenemos una contienda justa.

De vuelta del comercial, nos hemos enterado que AOP, Joe y Owens han sido expulsados. Eric es dominado en el ring, pero consigue una apertura y envía a Murphy y luego a Rollins afuera del ring.

Los rudos atacan por sorpresa a Ivar, quien estaba esperando el relevo y siguen dominando a Eric. Finalmente, Ivar toma el relevo y luego de atacar a Rollins, hace lo propio con Murphy.

Los campeones continúan dominando, y luego de un tope sobre los rudos, meten a Murphy al ring, a quien le aplican el Viking Experience, para cuenta de 2 porque Rollins llega al salve.

Los rudos logran dominar cuando se deshacen de Erik y van dos contra uno sobre Ivar. Rollins consigue cuenta de 2.

Ivar logra reponerse del dominio de los rudos y cede el relevo a Erik, quien logra controlar a Murphy con una Powerbomb, pero Rollins envía a Ivar afuera del ring cuando Erik le iba a ceder el relevo, quedando fuera de combate. Erik se distrae y recibe una patada de Murphy, pero el réferi parece protegerlo de un daño adicional, aunque se distrae y recibe el pisotón de Rollins, y Murphy cubre para la cuenta de 3 definitiva.

Seth Rollins y Buddy Murphy son los NUEVOS campeones en parejas Raw. Buena lucha, y veremos cómo le van a los rudos en este nuevo reinado. AOP aparece y acompaña a sus compañeros en el festejo. La alianza de Murphy le rindió frutos inmediatos. Pero

¿Por qué no lo ganó AOP? Era más creíble ¿o no?

Después del combate, tras bambalinas hubo una pequeña celebración:

