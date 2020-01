En agosto pasado, Seth Rollins y Becky Lynch se hicieron novios justo cuando estaban en lo más alto de sus carreras, aunque a diferencia de otras (como la de John Cena y Nikki Bella) esta petición de matrimonio no se dio en un ring de WWE, y desde entonces, la relación entre ambos se ha mantenido muy lejos de los encordados. Aún no hay una fecha oficial para su boda.

El ex Campeón Universal WWE, Seth Rollins y su novia, la campeona Raw, Becky Lynch, conversaron recientemente con la revista US Magazine y hablaron sobre su relación.

Rollins habló sobre casarse con Lynch en algún momento en el futuro, y declaró que la pareja no tiene prisa por casarse. También agregaron que fugarse probablemente no sea una opción, ya que no les sentaría bien a sus madres.

«The Man» dijo lo siguiente respecto a su madre:

«Tenemos dos madres, una es una mamá irlandesa que probablemente me mataría«.

Luego, Rollins agregó lo siguiente:

«La otra es una mamá del medio oeste que tampoco estaría contenta. Sí, terminaremos teniendo una boda en algún momento. ¡Sin embargo, planearlo es una tarea difícil!«

Seth Rollins y Becky Lynch también fueron vistos recientemente asistiendo al estreno de ‘Dolittle’, que presenta a la superestrella de la WWE John Cena expresando el papel de Yoshi (un oso polar). Cena y su novia Shay Shariatzadeh posaron para un montón de fotos junto a Rollins y Lynch, y esta última acudió a su Twitter para agradecerle a Cena por haberla presentado en un episodio de SmackDown Live el año pasado.

Last January you came and supported me, it was my pleasure to do the same. Thank you, John.

— The Man (@BeckyLynchWWE) January 11, 2020