Seth Rollins: «WWE no necesita a The Rock, pero lo respeto»

Seth Rollins no solo quiere que Cody Rhodes finalice su historia en WrestleMania 40, sino que asegura que WWE no necesita a The Rock en la próxima WrestleMania. Así lo declaró Rollins en una entrevista esta mañana en el programa Good Morning Football de NFL Network, la cadena de streaming oficial de la NFL.

El actual Campeón Mundial de Peso Completo WWE aseguró que respeta en demasía a Rocky, pero que no era necesario que regresara a WWE a robarle el lugar de Cody Rhodes en la próxima WrestleMania. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Seth Rollins le pone los puntos claros a The Rock: «Yo soy el que tiene a WWE en la cima»

«Mira, si The Rock quiere subirse al tren, colgarse de mis logros hasta llegar a WrestleMania, pues está bien para mí. O sea, yo lo logré, WWE está en su mejor momento. Estamos llenando arenas, estadios. Concretamos dos contratos enormes, SmackDown con USA Network y Raw firmó el acuerdo televisivo más lucrativo en la historia de la lucha libre con Netflix. Estamos viviendo el momento, somos gigantes.

«Si The Rock quiere sumarse ahora, participar en mi WrestleMania, mojarse los pies, lo entiendo. Le tengo mucho respeto por lo que ha hecho por nuestra industria, así que no tengo problema con que se sume y haga su negocio con nosotros. Como dije, él está aprovechando mi éxito, eso hay que recordarlo.

«¿Quién ha estado en Raw durante los últimos 10 años más que nadie? Yo, este tipo aquí. Yo me llevo los créditos, no él. Así que puede venir, puede conseguir lo que quiera. Puede llevarse su pedacito y regresar a Hollywood a hacer su cosa. No te necesitamos… nos encantaría tenerte… pero no te necesitamos, grandote».

Habrá que ver de qué manera responde The Rock, si es que lo hace, pues como ya lo señaló Dave Meltzer, a Rocky no le importa si los fans lo abuchean o lo ovacionan, sino que solo le importa el impacto y sobre todo, el gran dinero que generen sus acciones tanto en WWE como en el mundo del cine.