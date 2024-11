Seth Rollins: «WWE me reserva para las ocasiones especiales»

Tan interesante como es cada vez que aparece en la televisión de WWE, Seth «Freakin» Rollins también ha estado causando sensación en los últimos días a través de sus entrevistas. Hablando de que no sabe cuánta gasolina le queda en el tanque. Comentando la posibilidad de adentrarse en Hollywood. Compartiendo su deseo de ver más heels de calidad. Negando su participación en ‘Capitán América: Un nuevo mundo’. Diciéndose como el oponente perfecto para cualquiera.

► Seth Rollins, para ocasiones especiales

Así mismo, explicando que WWE no lo necesita luchando cada semana en Raw. Desde que regresó en septiembre de la paliza de «Big» Bronson Reed, aunque aquí se puede incluir también su ausencia desde que perdiera el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania XL, solo ha tenido un combate en el programa, que fue el pasado 4 de noviembre en Arabia Saudí. Otro fue en Crown Jewel y otro no se televisó durante el SmackDown del 25 de octubre.

“La relevancia, hay relevancia en los deportes, [pero] no es la misma. En el entretenimiento, esa relevancia hace que ni siquiera necesiten que luche todos los lunes. Me reservan para peleas grandes porque puedo hablar, y obtienes lo mismo. Cuando yo estaba comenzando, tenían que ponerme ahí todas las semanas. Tenían que darme 400 combates, lo que sea. ‘Tienes que salir, tienes que salir’. Ahora ya no necesito hacer eso, así que puedo obtener el mismo resultado con un esfuerzo diferente, y eso es a lo que me refiero con trabajar de manera más inteligente, no más dura. ¿Cómo puedo ser útil sin destruir mi cuerpo? Porque simplemente ya no puede hacer lo que hacía a los 22. Así que sí, ese micrófono, eso te lleva al siguiente nivel», dice Rollins en The Pivot.

En 2024, Seth Rollins solo ha luchado cuatro veces en Raw, como en eventos premium. Han sido más en house shows.

