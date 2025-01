Seth «Freakin» Rollins celebra la llegada de WWE Raw a Netflix camino a que él mismo enfrente a CM Punk en un mano a mano en el primer programa.

Cuando le preguntaron recientemente en Good Morning Football, el ex campeón del mundo comentó:

«Es enorme. Mencionaste a Liv [Morgan] y Rhea [Ripley], ellas lo harán por el título femenino allí. Tienes a John Cena. Muchas sorpresas. Tribal Combat, Roman Reigns contra Solo Sikoa. Va a ser enorme. Sin lugar a dudas, este es el mayor paso adelante en la historia de nuestra industria. No es una exageración. Estamos fuera de la televisión por cable por primera vez en 30 años, yendo al streaming, la red de streaming más grande del planeta. Va a ser increíble. Estoy muy emocionado por esto. Este es el futuro de nuestra industria. Esto es tan grande como se puede llegar».

Embed from Getty Images

Todos en la compañía están ilusionados. También hace poco hablaba así de esta nueva era el vicepresidente Chris Legentil en Sports Bussiness Journal’s Sports Media:

«No podríamos estar más emocionados. Una de las cosas que tal vez pasa desapercibida es que, obviamente, en los Estados Unidos, Monday Night Raw se mudará a Netflix. Fuera de los Estados Unidos, todo el contenido de WWE se moverá a Netflix. Eso incluye Raw, NXT, SmackDown, y los Premium Live Events. Todo irá a Netflix. Vemos esto como algo transformador para el negocio. Solo este año, hicimos la mitad de nuestros Premium Live Events fuera de los Estados Unidos. Esperen más de eso cuando estemos en sociedad con Netflix, porque vamos a trabajar con ellos mano a mano para seleccionar ubicaciones en todo el mundo donde podamos hacer crecer nuestras audiencias y, con suerte, ganar suscriptores para ellos. Vamos a perfeccionar esta transición a Netflix. En sociedad con su equipo, que ha sido increíble. Ellos están emocionados por este producto, nosotros estamos emocionados por esta asociación. Creemos que, juntos, podremos ofrecer algo grandioso tanto para los suscriptores como para los fanáticos de WWE.»

#WWERaw on @netflix THIS MONDAY is looking absolutely stacked! 💥

Which match are you most excited for? 👀

📍 @IntuitDome

🎟️ https://t.co/HiKP81r9Ck pic.twitter.com/5T3JS8DaBP

— WWE (@WWE) January 2, 2025