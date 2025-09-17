El próximo sábado 20 de septiembre, WWE presentará el evento Wrestlepalooza, el primero dentro de su nueva relación con el gigante de los medios ESPN. En uno de sus combates, Seth Rollins y Becky Lynch enfrentarán a CM Punk y AJ Lee.

► En palabras de Seth Rollins

Sobre la alianza WWE–ESPN y WrestlePalooza:

“La lucha libre es enorme. Ha sido un hilo en la cultura estadounidense por generaciones… pero ahora mismo está en otro nivel. Llevo 15 años en WWE y estamos viviendo el mayor periodo de crecimiento en la historia de la industria. Estar con ESPN, que también es parte de la cultura americana, es muy especial para mí y para todos los fans. Este primer evento en vivo premium con ESPN legitima aún más el deporte y el arte que amo y al que he dedicado mi vida.”

Sobre luchar en pareja con Becky Lynch contra CM Punk y AJ Lee:

“Es interesante, pero lo que me queda claro es que el hierro afila al hierro. Nos conocimos en esta industria, crecimos juntos, nos apoyamos y aprendimos el uno del otro. Su forma de prepararse y de actuar es diferente a la mía, así que nos enriquecemos mutuamente. Entendemos el esfuerzo, entendemos el sacrificio, y eso hace que nuestra comunicación sea muy fácil. En pantalla somos una gran pareja, fuera de ella, la vida es sencilla y divertida. Y quiero dejarlo claro: Becky no es ‘posiblemente’ la mejor, ella es la mejor de todos los tiempos. Ha llevado la lucha femenina a alturas que nadie imaginaba.”

Sobre su camino al campeonato mundial y la lección aprendida:

“Este es mi sexto campeonato mundial y cada vez es un nuevo reto. Tengo una escuela de lucha en Davenport y lo que más enseño es que esto es una maratón, no una carrera corta. Hoy en día la gente quiere gratificación inmediata, resultados ya, pero hay que tener paciencia, abrazar el sacrificio y amar el proceso. Si cada día eres un poco mejor que ayer, estás en el camino correcto. Eso es lo que hace la diferencia.”

Sobre su “gran engaño” al fingir una lesión para sorprender en SummerSlam:

“En WrestleMania me convertí en uno de los hombres más odiados de la industria. Me alié con Paul Heyman, él traicionó a CM Punk y a Roman Reigns, y se unió a mí. Gané el Money in the Bank, y con ese maletín todos me tenían en la mira. La única forma de quitarme la presión fue desaparecer. Así que fingí una lesión. Todos se olvidaron de mí… hasta que en SummerSlam regresé, tiré las muletas, rompí el soporte de la rodilla, bajé al ring y le quité el título a CM Punk segundos después de que lo ganara. Y aquí estamos hoy.”

Sobre WrestlePalooza como evento histórico:

“Es el primer evento en vivo premium transmitido por ESPN. Es un espectáculo, un show único. Tendremos a John Cena contra Brock Lesnar, Becky Lynch contra AJ Lee, Drew McIntyre contra Cody Rhodes, y mucho más. No se escatimará en nada. Es una nueva era y arranca este sábado a lo grande. Estoy muy emocionado por lo que se viene.”