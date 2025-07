aWWE ha anunciado una nueva lucha para el evento especial denominado WWE Saturday Night’s Main Event del mes de julio, el cual se realizará el día sábado 12 de julio de 2025, desde la State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Dicho show será especial porque veremos la última lucha del gran Goldberg, quien buscará retirarse del ring frente a su familia y sus fans, venciendo al poderoso Gunther y ganando por última vez el Campeonato Mundial de Peso Completo.

En la más reciente edición de Raw, el Mr. Money in the Bank 2025, Seth Rollins, fue atacado brutalmente y por la espalda por LA Knight. Ambos batallaron y luego, WWE hizo oficial que lucharán en este WWE Saturday Night’s Main Event.

LA KNIGHT GETS THE JUMP ON SETH ROLLINS!pic.twitter.com/Dyc792NiSy

