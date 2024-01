Seth Rollins vs. Jinder Mahal por el Campeonato WWE en Raw

Esta semana en Raw, Jinder Mahal, quien retornó a WWE luego de varios meses de ausencia en el primer Raw del 2024, solo para ser golpeado por The Rock, tuvo un intenso intercambio de palabras con Seth Rollins.

Le dijo que tan solo en cinco minutos ante el micrófono, había sido más revolucionario que Rollins en cinco años en WWE. Estas palabras no gustaron mucho a Rollins, y todo terminó en que el monarca aceptó una lucha titular.

Lo cierto es que el combate no se realizará en el Royal Rumble 2024, Elimination Chamber 2024: Perth, o en WrestleMania 40.

WWE ya ha confirmado que la lucha se dará el próximo lunes en el Raw que emanará desde la Simmons Banks Arena en North Little Rock, Arkansas. El confrontamiento entre Rollins y Mahal terminó con Mahal atacando a traición a Rollins, luego, este reaccionando con una superkick y con Mahal saliendo rodando del ring para evitar el pisotón de la acera.

Was @WWERollins about to hinder @JinderMahal on #WWERaw?! pic.twitter.com/ObmmApiTsS

— WWE (@WWE) January 9, 2024