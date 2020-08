Seth Rollins vs Dominik ahora será un "Street Fight"

Seth Rollins vs Dominik se enfrentarán este 23 de agosto en SummerSlam y ahora WWE ha añadido una estipulación: Será un Street Fight.

Seth Rollins se enfrentará contra Dominik Mysterio en SummerSlam y para el hijo de Rey Mysterio, este será su primer combate en WWE, algo que ha generado elogios y críticas por parte de los distintos sectores de la fanaticada; sin embargo, el Monday Night Messiah está ansioso por ver de lo que es capaz de hacer la joven Superestrella en su debut en el ring, y seguramente lo ayudará en el proceso.

► Se añadió una estipulación para Seth Rollins vs Dominik

En el reciente Monday Night Raw, Seth Rollins le dijo a Dominik que puede usar cualquier arma que desee durante su combate. Incluso dijo que el hijo de Rey Mysterio también puede traer su palo de kendo, aprovechando su habilidad con dicho objeto.

Ahora WWE ha agregado oficialmente una estipulación a dicho combate, ya que la compañía anunció que Seth Rollins y Dominik Mysterio se enfrentarán en una pelea callejera. He aquí el anuncio oficial:

"Dominik Mysterio contra Seth Rollins - Pelea callejera

En SummerSlam, Dominik Mysterio competirá en su primer combate de la WWE contra una de las Superestrellas más grandes y depravadas de la era moderna en Seth Rollins. Y no será un combate cualquiera, ya que será una pelea callejera.

Para Dominik, esta batalla es más que personal, es familiar. Después de la brutal conclusión de Eye for an Eye Match en The Horror Show en WWE Extreme Rules, los despiadados ataques de Rollins contra el padre de Dominik, el legendario Rey Mysterio, finalmente llegaron a una aterradora conclusión.

Con la vista y la carrera del icónico luchador en peligro, Dominik finalmente ya tuvo suficiente y comenzó a defender el legado y el sustento de su padre por su cuenta.

Mientras Rollins y su discípulo, Murphy, repetían su ataque al ojo de Aleister Black, Dominik literalmente salió al rescate y dispersó al dúo con un ataque de palo de kendo. Rollins y Murphy tuvieron su venganza, brutalizando a Dominik con una de las palizas de kendo más despiadadas jamás llevadas a cabo en un ring.

Estaba claro que una rivalidad tan volátil solo podía resolverse de una manera: una pelea callejera.

¿La ira de Dominik lo llevará a vencer a la sádica Superestrella? ¿O Rollins hará que el joven Mysterio sufra un destino similar al de su padre?

Vea el acalorado enfrentamiento y toda la transmisión de SummerSlam en vivo en la galardonada WWE Network el domingo 23 de agosto a las 7 p.m. hora del este"

Tras tomar ventaja por varias semanas, el lunes pasado Dominik sufrió el castigo a manos de Rollins y Murphy recibiendo nada más y nada menos que treinta golpes con el palo de kendo, dejándole diversas marcas en todo su cuerpo. Un nada auspicioso debut del hijo de Rey Mysterio como flamante Superestrella de WWE, y ahora buscará algún tipo de desquite en el evento más grande del verano.

_____________________________________

