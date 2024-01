Hasta hace un par de semanas, los dos principales combates varoniles con título de por medio para WrestleMania 40 parecían claros: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible WWE y Seth Rollins (c) vs. CM Punk por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

Hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá.

La victoria de Rhodes en el Royal Rumble varonil debería llevarlo a su revancha con Reigns, pero la entrada en escena de The Rock como directivo de TKO y la lesión de CM Punk podrían haber cambiado el panorama.

«The People’s Champ» parece empecinado en tener su mediática lucha con Reigns en WrestleMania, y aunque podría hacerse el próximo año, el tiempo corre en contra del veterano. Mientras, que Punk no esté disponible para el magno evento deja a Rollins sin su primera opción como rival. Y tal vez Rhodes suponga el «plan B».

Ayer, durante Raw, Rollins se dirigió a «The American Nightmare» para pedirle, básicamente, que lo enfrente en WrestleMania, empleando un argumento un tanto forzado.

«¿Quieres el título de Dusty Rhodes? ¿Quieres el campeonato del caballo de batalla? ¿El campeonato del obrero? Porque eso es lo que significa el Campeonato Mundial».

El ex-AEW dijo a continuación que consideraría su propuesta. Tal vez WWE sólo jugara anoche con la posibilidad y no tenga intenciones de programar un Rollins vs. Rhodes, pero el escenario no luce tan descabellado.

► Becky Lynch banca el «plan B»

Por el momento, WWE no ha vendido más este potencial choque, aunque Becky Lynch sí que ha querido promoverlo en sus redes sociales. Vía Instagram Stories, «The Man» escribe que «no hay mejor persona que Seth Rollins» para ejercer de rival de Rhodes en WrestleMania.

Sea o no el camino que Rollins y Rhodes tomen de cara a WrestleMania, tampoco sabemos qué hará allí Becky Lynch, luego de fracasar en su intento de hacerse con su segundo Rumble femenil. Según se rumora, Rhea Ripley sería su oponente allí por el Campeonato Mundial Femenil WWE.