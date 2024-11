Seth «Freakin» Rollins pudo vengarse de «Big» Bronson Reed al derrotarlo en WWE Crown Jewel en un complicado combate. Una venganza temporal pues al final del mismo el derrotado se puso en pie como si estuviera dispuesto a disputar una revancha inmediatamente, para sorpresa del vencedor, lo cual indica que su historia no ha terminado.

► Seth Rollins tras Crown Jewel

Veremos qué sucede el lunes en Raw. Antes, vamos con las declaraciones de Rollins al término del evento premium:

“Fue una gran victoria, y mencioné que fue una gran prueba para mí. Estoy orgulloso de mí mismo, sí lo estoy. Pero la verdad es que no siento que gané, ¿sabes? No siento que haya ganado”, dijo. “Quiero tomarme un segundo para darle un poco de crédito a Bronson Reed, seré honesto, él dio absolutamente todo lo que tenía, y aguantó todo lo que le lancé. Fue violento. Fue astuto, fue despiadado. Fue todo lo que esperaba y más, y necesitaba esa prueba para llegar a donde quiero ir. Sin duda, no tengo ninguna duda de que él y yo nos enfrentaremos una vez más en algún momento en el futuro, pero espero que ese momento esté bastante lejos, porque ahora debo enfocar mi atención en el Campeonato Mundial de Peso Pesado”.

“Esta lucha Fatal de 4 es lo que significa todo para mí. Lo dije cuando regresé de mi lesión. Dije que para mí se trata de legado. Se trata de ser, no solo uno de los mejores, sino el mejor de todos los tiempos. Para lograr eso, tienes que vencer a los mejores y ganar campeonatos. Soy muy afortunado de que después de todo lo que he pasado este año, porque vaya, Cathy, ha sido un año difícil para mí, tengo otra oportunidad de alcanzar la cima. Pero por ahora, voy a ver al doctor para asegurarme de que puedo llegar a esa lucha Fatal de 4. Así que gracias. Gracias a ustedes, y ¿saben qué? Gracias a Bronson Reed”.