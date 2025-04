Seth Rollins vs. CM Punk vs. Roman Reigns está listo para WrestleMania 41. Ahora, ¿y si la rivalidad pasara de la WWE a la UFC? Parece imposible pero imaginemos, que es gratis.

► Seth Rollins vs. CM Punk… ¿en UFC?

Y dejemos a un lado al «OTC» porque «The Visionary» solo menciona al «Best in the World» cuando se muestra abierto a la idea en una reciente entrevista en Outta Pocket:

«¿En una pelea de MMA? Claro, sí, lo haría. No voy a irrumpir en su vestidor detrás del escenario y empezar a golpearlo, pero si Dana White quisiera programar una pelea entre CM Punk y Seth Rollins como la primera entre luchadores no UFC en una de sus carteleras, me pondría los guantes y lo intentaría. Puede que sea la única que haría, pero si me pusieras contra cualquiera de los otros peleadores de mi categoría de peso, no, paso. Dana, si quieres hacer dinero, ¡hazlo, hermano! Danos unos meses. Dame un campamento de entrenamiento. Siento que podría defenderme bien. TKO, ahora todos estamos bajo el mismo paraguas«.

Como bien es sabido, Punk tiene experiencia en la UFC. Tuvo dos peleas en 2016 y 2018 y en ambas salió derrotado con facilidad. ¿Rollins tendría más éxito?