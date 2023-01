Seth Rollins ha tenido una carrera muy exitosa en la WWE, ganando todos los títulos disponibles en la compañía y participando en rivalidades memorables contra algunos de las principales Superestrellas de la compañía. El 2022 fue un buen año para él, a pesar de que sufrió múltiples derrotas, pero que gracias a sus destacadas actuaciones fue designado como el mejor luchador del año según Sports Illustrated, y en el 2023 irá por más.

Seth Rollins ya tiene sus objetivos claros en este 2023. Tras fracasar en su intento por reconquistar el Campeonato de los Estados Unidos, anunció su participación para este Royal Rumble, donde irá con la intención de ganarlo y formar parte del estelar de WrestleMania 39. Precisamente, el ex Campeón Universal recurrió a su cuenta de Twitter hace pocas horas y dejó en claro cuáles son sus intenciones para este año.

Really feel like main eventing WrestleMania this year.

