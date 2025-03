Este fin de semana, los fans de la buena lucha libre, de WWE y AEW, recordaron con nostalgia a The Shield, uno de los mejores equipos en la historia de WWE y la lucha libre profesional estadounidense y que fue conformado por Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, hoy conocido como Jon Moxley en AEW.

Y es que en menos de 24 horas, los tres miembros de El Escudo tuvieron acción en el ring. Y, de forma curiosa, Rollins, Reigns y Moxley, hicieron un pisotón, un Curb Stomp. Esto hizo que muchos fans soñaran con un regreso de The Shield, que, se sabe, es muy difícil.

seth rollins, jon moxley and roman reigns ALL hitting curb stomps in the same 24 hour period.

brothers forever, you love to see it man. pic.twitter.com/noK8Psuhr1

— jace (@vurawrestling) March 11, 2025