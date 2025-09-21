Seth Rollins: «Tengo un pequeño imperio personal»

El Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE, Seth «Freakin» Rollins habla del futuro de su carrera, su vida fuera del ring y mucho más en una reciente entrevista que cabe mencionarse que fue antes de Wrestlepalooza, donde él y su esposa y Campeona Intercontinental, Becky Lynch, perdieron ante CM Punk y AJ Lee.

► En palabras de Seth Rollins

Sobre sus inicios y cuándo sintió que podía dedicarse a la lucha:

“Era mi sueño desde niño. Me enamoré de la lucha libre muy joven, como a los 14 años. Mis amigos y yo empezamos en el patio trasero, en trampolines, invitando a compañeros de la escuela a vernos. Ahí descubrí la chispa de actuar, de presentarme frente a otros. Entonces pensé: ‘¿Por qué no intentarlo?’”.

Sobre su llegada a WWE:

“Firmé con WWE en 2010. En ese tiempo entrenábamos en un almacén en Tampa, no en el increíble centro de Orlando que existe hoy. Sufrí ahí un par de años, trabajé duro en NXT y debuté en WWE en 2012. El resto es historia.”

Sobre aprender a conectar con los fans:

“Es un proceso largo. Cada vez aprendes un poco más, hasta que todo se vuelve más natural, como en el fútbol cuando los partidos se ralentizan con la experiencia. Creo que llegué a un ‘estado de flujo’ real tras unos diez años de carrera, y desde entonces todo ha mejorado año tras año.”

Sobre la importancia del micrófono:

“En el fondo, lo nuestro es contar historias: héroes y villanos. Lo más difícil para mí fue aprender a sentirme cómodo con el micrófono. No es nada fácil estar frente a 10, 20 mil personas en vivo, millones en televisión, y mantenerlos interesados solo con tu voz. Eso separa a los buenos de los grandes. En nuestra industria hay menos de 20 que saben hacerlo realmente bien.”

Sobre improvisar en el ring:

“La lucha no está completamente guionada. Tenemos ideas y puntos clave, pero dependemos de lo que nos dé la gente en vivo. El lunes pasado, en Netflix, estábamos mi esposa y yo frente a CM Punk y AJ Lee, y el público empezó a gritar cosas rarísimas, incluso ‘¡constipado!’. Tienes que reaccionar en tiempo real y fluir. Esa es la magia y la diversión de esto.”

Sobre WrestlePalooza:

“Será nuestro primer gran evento en la nueva alianza con ESPN, este sábado en Indianápolis. Tendremos un cartel enorme: yo y mi esposa contra CM Punk y AJ Lee, Lesnar vs. Cena, Cody Rhodes vs. Drew McIntyre… Va a ser tremendo.”

Sobre el futuro de su carrera:

“Llevo 22 años luchando, más de 2,000 combates. El cuerpo lo siente, claro, pero mi generación tiene más información sobre recuperación y cuidado físico. Estoy cerca de los 40, aún tengo algunos años de contrato con WWE, pero también tengo una hija de casi cinco años y me gustaría pasar más tiempo con ella. No sé si quiero seguir en mis 50s, pero de alguna manera siempre estaré ligado a este negocio. Me ha dado todo: mi esposa, mi hija, mi escuela de lucha en Iowa, incluso un pequeño imperio personal.”

Sobre WWE como marca global:

“WWE es una marca mundial. La semana pasada anunciamos WrestleMania 2027 en Riad, Arabia Saudita. Hemos hecho shows enormes en París, Escocia, Inglaterra, pronto en Australia e Italia. Vayas donde vayas, la gente sabe quiénes somos porque no usamos casco ni máscara: este rostro está siempre en cámara. Es un trabajo 365 días al año, y viajamos muchísimo.”

Sobre perder el campeonato:

“Me encanta ser campeón, es la meta de cualquier luchador. Pero también hay satisfacción en darle ese momento a otro. He ganado seis títulos mundiales, pero he entregado cinco. Ver cómo otro, que también trabajó duro, carga la antorcha, es increíble. En ese sentido, esto también es un deporte de equipo.”

Sobre su vida fuera de la lucha:

“Me apasiona el fútbol americano. Este año me uní al equipo de Good Morning Football en NFL Network. También me encanta el café; tengo cafeterías en Iowa y recientemente invertimos en un negocio en Los Ángeles que tiene locales en Chicago, Nueva York y LA. Así que mis pasiones son fútbol, café y lucha libre.”

Sobre su filosofía de vida:

“Es cliché, pero solo se vive una vez. Quiero aprovechar cada oportunidad: ser papá, esposo, tener mi familia, mis negocios, mi carrera. Me siento un hombre muy afortunado.”