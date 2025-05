Seth Rollins supera a Finn Bálor y Sami Zayn para llegar a MITB

Otro puesto para Money in the Bank se definió en el RAW del 26 de mayo, donde Seth Rollins, Sami Zayn y Finn Bálor se enfrentaron en una triple amenaza, donde el ganador iría al combate de escaleras.

Este duelo representaba mucho para los tres luchadores, pues ninguno podía dejar escapar esta oportunidad, pues han estado buscando a toca costa conseguir uno de los campeonatos máximos de la empresa.

Finn y Seth ya conocen lo que es ser campeón, por lo cual querían volver a experimentarlo, mientras que Sami está en la búsqueda de poder convertirse en monarca máximo de la empresa a como diera lugar.

La contienda comenzó a todo vapor, con todos los luchadores golpeando y lanzándose con ataques rápidos. Ninguno parecía poder tomar el control, pues los movimientos se sucedían uno tras otro, hasta que Finn aplicó un doble castigo, aunque no logró llevar a ninguno al conteo definitivo.

Pese a una reacción de Seth, Finn retomó el control del combate, enfocándose ahora en atacar a Sami Zayn, quien recibió varios golpes. Sin embargo, finalmente pudo contraatacar con un suplex y, tras conectar varios golpes contra Seth, se adueñó del ritmo. Luego, con un mortal impulsado por las cuerdas, dejó en la lona a sus dos rivales.

El Visionario respondió con un azotón para tomar un respiro e intentar llevar la lucha a su terreno. Después conectó varios golpes e intentó un suplex desde el esquinero, aunque Sami resistió. Tras golpear a Bálor, le aplicó una potente desnucadora, que no fue suficiente para terminar la lucha.

Bálor intentó un Coup de Grâce, pero Sami lo detuvo y le aplicó un superplex. En ese momento, Seth cayó sobre el canadiense con una frog splash, dejando a los tres luchadores tendidos en la lona.

La lucha continuó, aunque el cansancio ya se notaba en los tres gladiadores. Aun así, ninguno dio un paso atrás. Sin embargo, Finn y Rollins parecieron hartarse de Sami y unieron fuerzas para atacarlo. Zayn logró resistir, sacó a Seth del ring y se quedó enfrentando a Bálor, quien estuvo cerca de llevarse la victoria, de no ser por la oportuna intervención de Rollins que interrumpió el conteo.

Los intentos por ganar continuaron desde todos los frentes, y la resistencia fue constante. Cuando parecía que llegaba el final, Seth y Sami intercambiaron castigos, pero ninguno logró aplicar el golpe definitivo, a pesar de azotones, pedigrees y otros ataques.

Finalmente, Sami lanzó a Rollins contra un esquinero, pero Bálor intervino con patadas. Sin embargo, falló un Coup de Grâce, lo que permitió que Rollins le aplicara un Curb Stomp. Sami aprovechó para conectar una Helluva Kick, pero Bronson Reed y Bron Breakker aparecieron para evitar el conteo.

Jey Uso llegó para intentar equilibrar las acciones, pero todos se distrajeron. En ese momento, Dominik Mysterio apareció con una silla para Bálor, pero antes de que pudiera usarla, Seth le aplicó un Curb Stomp sobre ella, llevándose así la victoria.

What a BANGER 💥

Seth Rollins in the greatest shape of his career giving us BANGERS

Giving us the greatest character, story, performance..everything

He is the greatest thing I’m WWE right now, and that not even close ❤️

2 times MITB winner baby⏳

BURN IT DOWN 🔥☝🏻#WWERaw pic.twitter.com/9itdBJ38NN

— Mohamed Hesham (@Mo_Hesham98) May 27, 2025