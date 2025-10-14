Seth Rollins sufrió una lesión en Crown Jewel 2025

En una situación que sorprendió a todos, el Campeón Mundial Peso Completo, Seth Rollins, fue traicionado por Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman en el estelar del reciente Monday Night Raw, expulsándolo de The Vision. La decisión fue una sorpresa, considerando lo unido que había estado el grupo apenas unas horas antes en Crown Jewel.

► Lesión de Seth Rollins obligó al cambio de planes en WWE

Durante la tarde de este lunes, surgió un nuevo informe de PWInsider que mencionaba que el ataque a Seth Rollins se debió a un cambio abrupto de planes debido a una lesión que habría sufrido El Visionario durante su combate en Crown Jewel contra Cody Rhodes. La fuente cita que el momento en el que Rollins se habría lastimado fue cuando realizó el cabezazo e costa a costa, aterrizando de mala manera; no obstante, el combate logró llegar a su final.

«La historia en Raw de hoy con Bronson Reed y Brok Breakker traicionando a Seth Rollins fue necesario debido a que Rollins sufrió una lesión en Crown Jewel: Perth el fin de semana.

Se cree que Rollins se lesionó el hombro izquierdo al aterrizar al ejecutar el salto de costa a costa hacia Cody Rhodes, quien estaba boca abajo en los tensores.

No hay información oficial sobre la naturaleza del problema, pero Rollins fue visto luciendo un cabestrillo en una foto que se tomó con un fan el domingo por la noche en Australia. Nos han dicho que se someterá a pruebas en los próximos días.»

No se sabe nada sobre los detalles de la lesión de Rollins ni cuánto tiempo estará fuera de acción, pero se informa que se someterá a pruebas a finales de esta semana. Rollins había estado en medio de una rivalidad con CM Punk por el Campeonato Mundial Peso Completo, luego de que este último se ganara el derecho en el reciente Monday Night Raw. Ahora, dependiendo de la gravedad de la lesión de Rollins, y asumiendo que no se repite lo de SummerSlam, no se descartaría de que el título vaya a quedar vacante.