Seth Rollins: «Soy una máquina de crear momentos»

Seth Rollins habla sobre su alianza con Becky Lynch, los regresos de grandes estrellas a WWE, su legado como campeón mundial o su rivalidad con Roman Reigns. Todo esto y más en una reciente aparición en el programa First Take de ESPN.

► En palabras de Seth Rollins

Sobre trabajar con Becky Lynch:

“Bueno, mira, nosotros somos una fuerza detrás de escena en todo momento. Dos de los más grandes en hacerlo en nuestras respectivas divisiones. Llegó el momento. Era lo que más sentido tenía. Y mira, ella es familia. Ella me cubre la espalda, yo cubro la suya. No sé si lo habíamos estado planeando desde hace mucho tiempo, pero las conversaciones estuvieron ahí durante varios meses antes del momento.”

Sobre su importancia en los regresos de figuras clave en WWE (Cody Rhodes, CM Punk, AJ Lee):

“¿Qué tan importante es para mí o qué tan importante es para la empresa y para la gente que regresa estar en el ring conmigo? Yo soy una máquina de crear momentos. La empresa lo sabe, la industria lo sabe. Y esas personas que vuelven quieren alimentarse de lo que yo aporto.”

Sobre lo que aporta como superestrella:

“Soy un visionario. Soy un revolucionario. Soy Seth ‘Freakin’ Rollins, seis veces campeón mundial de peso pesado. Soy el mejor superestrella, no solo de mi generación, sino de cualquier generación en la historia de esta compañía. Cuando todo esté dicho y hecho, cuando cuelgue las botas, cuando deje mi bata en el estante por última vez, yo estaré en el Monte Rushmore de esta industria. No hay duda de eso. Eso es lo que aporto. Soy el Stephen A. Smith de la WWE, por decirlo así.”

Sobre Roman Reigns atacando a Paul Heyman en París:

“Lo alimentó a los lobos. Roman Reigns se fue a pasear por su ‘isla de la relevancia’ después de una de sus largas ausencias de los últimos años. Dejó a Paul Heyman y al resto de The Bloodline para que lo destruyeran. Lo atravesaron con una mesa delante de sus hijos. Este hombre (Heyman) no es un competidor de ring, ¿entiendes? Roman Reigns lo atacó en París, lo estranguló sin ningún remordimiento. Y ¿sabes qué? Roman Reigns ya pagó por sus pecados. En manos de Bron Breakker y Bronson Reed: spear, tsunami, spear, tsunami, camilla. Roman Reigns salió de París en camilla. No se lo ha visto desde entonces, no se lo ha escuchado desde entonces. Así que cuando vuelva, cuando llegue el momento… habrá más de eso.”

Roman Reigns y Paul Heyman nos demuestran que hay amores que sí se acaban. 💔 #WWEClash pic.twitter.com/xYDweY2JIb — Netflix España (@NetflixES) August 31, 2025

Sobre ser fan de los Chicago Bears (NFL):

“Uuuf, gran fan de los Bears. Me lo hacen difícil, me lo hacen difícil. Dos derrotas en lo que va del año. Nos apalearon en Detroit. Fue un partido de declaración, o lo hacía Ben Johnson o lo hacía Dan Campbell. Dan Campbell hizo la declaración, Ben Johnson se la tuvo que tragar. Fue brutal. Y soy paciente con mi equipo, soy paciente con la escuadra. Pero diría que las dos primeras semanas de la temporada, como fan de los Bears, han sido de lo peor que te puedas imaginar.”

“Estoy convencido con Caleb Williams, y estoy convencido con Caleb Williams con Ben Johnson. Pero de nuevo, han sido solo dos juegos, dos semanas contra rivales divisionales duros. Lo más sorprendente como fan de los Bears ha sido la falta de defensa. Solo jugaron una mitad de fútbol decente contra Minnesota en el Monday Night Football de apertura. Los últimos seis cuartos han sido atroces… y decir atroces es poco. Ese es el reto de esta semana. Contra Dallas en casa: arreglar la defensa. La defensa de Dallas no es tan buena. Ojalá la ofensiva pueda sumar puntos. Veremos qué pasa.”

