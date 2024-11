Seth Rollins: «Soy el oponente perfecto en WWE»

Una cuestión interesante que podemos plantear es: ¿quiénes son los mejores oponentes de Seth Rollins en WWE? Algunas ideas:

¿Cuál es tu rivalidad favorita de ex campeón del mundo? ¿Pondrías en la lista a CM Punk, Drew McIntyre o Rey Mysterio?

► Seth Rollins, el oponente perfecto

Durante su reciente entrevista en The Pivot le preguntaron a «The Visionary» por eso mismo, y además de contestar se señaló a sí mismo:

«Creo que soy el compañero de baile perfecto. Puedo trabajar con cualquiera. Puedo adaptarme a cualquier estilo. No importa quién seas o en qué nivel estés. He tenido grandes combates con John Cena, Cody Rhodes, Roman Reigns, The Rock en WrestleMania, y también he tenido excelentes combates con tipos que ni siquiera podrían amarrarse las botas. Nombres que ya he olvidado. Creo que soy el compañero de baile perfecto. Me enorgullece mucho sacar lo mejor de todos y aprovechar al máximo cada combate.»

En estos momentos, Rollins está lidiando con «Big» Bronson Reed. No se diría que es una de sus historias más notables pero veremos a dónde van juntos.

“Fue una gran victoria, y mencioné que fue una gran prueba para mí. Estoy orgulloso de mí mismo, sí lo estoy. Pero la verdad es que no siento que gané, ¿sabes? No siento que haya ganado. Quiero tomarme un segundo para darle un poco de crédito a Bronson Reed, seré honesto, él dio absolutamente todo lo que tenía, y aguantó todo lo que le lancé. Fue violento. Fue astuto, fue despiadado. Fue todo lo que esperaba y más, y necesitaba esa prueba para llegar a donde quiero ir. Sin duda, él y yo nos enfrentaremos una vez más en algún momento en el futuro, pero espero que ese momento esté bastante lejos, porque ahora debo enfocar mi atención en el Campeonato Mundial de Peso Completo”, comentaba Seth después de Crown Jewel.

