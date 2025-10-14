Seth Rollins se someterá a cirugía en el hombro

Lamentablemente, se ha confirmado lo que se sospechaba. Seth Rollins está lesionado. Se lesionó en WWE Crown Jewel 2025, y la traición y fuerte ataque sufrido a manos de Bron Breakker, «Big» Bronson Reed y Paul Heyman en la mañana de ayer en Raw, fue realizado para sacarlo de la televisión.

Todo porque, según acaba de informar en exclusiva Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, Seth Rollins deberá someterse a cirugía en su hombro lo antes posible. Este es el reporte de Meltzer:

► Seth Rollins , a cirugía por una dura lesión en el hombro

«Aunque ya se sospechaba desde el ángulo de lesión a Seth Rollins en el Raw de ayer, ahora se ha confirmado que Rollins deberá someterse a una cirugía de hombro lo antes posible, y que, esta vez, la lesión fue legítima.

«Como muchos imaginaron, la lesión ocurrió durante el spot del cabezazo ‘coast-to-coast’ en su lucha del sábado contra Cody Rhodes, donde Rollins cayó directamente sobre su hombro.

«Aún se desconoce la naturaleza exacta del daño ni el tiempo estimado de recuperación, pero con la cirugía, estaría fuera de acción por varios meses como mínimo. Esto hizo necesario el ángulo en televisión para posicionar inmediatamente a Bronson Reed y Bron Breakker como los principales villanos de Raw.

«WWE ahora debe decidir cómo manejar la situación del título mundial. El combate entre Rollins y CM Punk por el campeonato estaba programado para encabezar el Saturday Night’s Main Event del 1 de noviembre en Salt Lake City, Utah. La triple amenaza del Raw de ayer había sido diseñado precisamente para construir ese enfrentamiento. En teoría, podrían optar por una nueva lucha de varios participantes, o bien CM Punk vs. Reed o Punk vs. Breakker, dependiendo de si desean justificar que Reed derrotó a Roman Reigns y merece la oportunidad, o si prefieren impulsar a Breakker, quien atacó a todos el lunes, incluyendo a Punk.

«Se sospecha fuertemente que el ángulo ocurrido anoche estaba planeado para más adelante, probablemente bien entrado 2026. Fuentes del equipo creativo confirmaron que, aunque la cartelera de WrestleMania aún no está definida, todos trabajaban bajo la idea de que Rollins vs. Roman Reigns sería uno de los combates principales del evento.

«Originalmente, Rollins iba a ser el capitán del equipo rudo en la WarGames masculina del Survivor Series del 29 de noviembre en San Diego.

«El plan contemplaba un equipo liderado por Breakker enfrentándose a un grupo con Punk y Reigns, pues la idea inicial era tener a Punk, Reigns, Jey Uso, Jacob Fatu y LA Knight o Jimmy Uso contra Rollins, Reed, Breakker, Brock Lesnar y Austin Theory, siendo Theory agregado a The Vision.

«No obstante, todas estas decisiones clave se tomarán de forma inminente y se espera que se definan en el Raw del próximo lunes en Sacramento, California, respecto al título mundial y al evento en Salt Lake City».