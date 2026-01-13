Seth Rollins estará en Skyscraper Live de Netflix

Seth Rollins sigue recuperándose de su grave lesión y se mantiene ausente de los shows de la WWE y mientras no puede luchar aprovecha el tiempo para desarrollar otras pasiones.
► Seth Rollins en Skyscraper Live
Netflix acaba de hacer oficial que el luchador se ha unido al equipo de transmisión del próximo especial Skyscraper Live:
Sin cuerdas. Sin margen de error.
El escalador estadounidense de renombre mundial Alex Honnold intentará convertirse en la primera persona en hacer free solo en uno de los edificios más altos del planeta: el Taipei 101, EN DIRECTO solo en Netflix.
ESTRENO OFICIAL DEL TRÁILER Y ANUNCIO DEL TALENTO EN PANTALLA
En directo en Netflix el viernes 23 de enero a las 5 PM PT // 8 PM ET
Uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, Alex Honnold, escalará en free solo el Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, EN DIRECTO en Netflix.
CONOCE AL TALENTO EN PANTALLA
- Elle Duncan (presentadora)
- Emily Harrington
- Mark Rober
- Seth Rollins
- Pete Woods
Sobre SKYSCRAPER LIVE
- En directo en Netflix: 23 de enero de 2026 a las 5 PM PT / 8 AM ET
- Sinopsis: Uno de los mejores escaladores en free solo de todos los tiempos, Alex Honnold, escala el Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, EN DIRECTO en Netflix.
- Productora: Plimsoll Productions (parte de ITV Studios)
- Showrunner y productor ejecutivo: Al Berman
- Productores ejecutivos: Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck
- Director: Joe DeMaio