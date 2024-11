Seth Rollins sigue con la mira a Bronson Reed y rechaza participar en War Games

El odio entre Seth Rollins y Bronson Reed no parece tener fin, pues aunque ya hubo una lucha y resultado entre ambos, las cosas no parece que vayan a terminar pronto entre ambos.

Seth se llevó la lucha en Crown Jewel ante el poderoso luchador, sin embargo, desde el final de ese encuentro se demostró que Reed no estaba nada contento con el resultado.

Y es que este lunes, durante RAW, Reed apareció en el ring y aunque admitió su derrota en Arabia Saudita, retó una vez más a Rollins a enfrentarlo.

Como era de esperarse, el Visionario no se esperó y se lanzó con todo contra Reed, chocando en una pelea callejera, que incluso los elementos de seguridad no pudieron detenerlos.

Posteriormente, Adam Pearce pactó un duelo para la siguiente semana entre ambos luchadores.

Tras esto, sorpresivamente Sami Zayn apareció y le pidió a Seth Rollins que se uniera a The Bloodline para War Games, y tajantemente el Visionario lo rechazó, asegurando que nunca va a ayudar a Roman Reings a que vuelva a la cima.

Sami Zayn thinks Seth Rollins is the 5th man for The OG Bloodline at Survivor Series WarGames.

Rollins says Zayn is out of his mind and declines.#WWERAW pic.twitter.com/LUxUSz9FEg

— Wrestle Ops (@WrestleOps) November 12, 2024