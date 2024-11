Seth Rollins: «Si The Shield no se hubiera roto…»

Seth Rollins, Roman Reigns y Dean Ambrose (Jon Moxley, el actual Campeón Mundial de AEW) formaron juntos en WWE el trío The Shield de 2012 a 2014. En realidad, su última vez juntos fue en 2019 porque tuvieron varias reuniones en esos cinco años desde que «The Visionary» traicionara a sus dos amigos. ¿Alguien se imagina qué sería de ellos y del panorama de haber continuado unidos como, por ejemplo, The New Day? El mismo Rollins habla de ello en The Pivot.

#OnThisDayInWWE 10 years ago at Survivor Series: The debut of The Shield They cost Ryback the WWE Title, allowing CM Punk to retain pic.twitter.com/7e1D53Y4Ac — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) November 18, 2022

► Si The Shield no se hubiera roto…

«Para mí, ese fue un momento extremadamente importante en nuestra industria. Lo hicimos en 2014. En 2014, el negocio no iba bien. No nos estaba yendo bien. Los ratings de televisión estaban [bajando] mientras la televisión migraba al streaming. Los eventos en vivo tampoco iban bien. La lista de talentos no estaba en su mejor momento. Entramos en 2012 queriendo hacer un gran impacto. Nos va muy bien como The Shield. Tres tipos en un mismo acto. Pero tienes que tener tres actos distintos. Rompemos The Shield. Ese es un momento enorme. Ese momento nos llevó a los tres por trayectorias diferentes que han… el efecto mariposa de ese momento ha cambiado y catapultado el negocio diez años después a un lugar que, financieramente, es tan grande como siempre. Estamos haciendo cosas en nuestra industria que, si hubiéramos evitado ese momento y mantenido a The Shield unido por más tiempo, o hecho algo diferente, el efecto mariposa no habría sido el mismo, y no sé si el negocio, conmigo, Roman, Jon, y la industria en general, estaría donde está hoy sin ese momento.»

¿Te habría gustado que The Shield hubieran seguido? ¿Te gustaría que se reunieran de nuevo en WWE?