Seth Rollins: «Si me retiro mañana, estaré bien»

Durante la reciente entrevista que concedió a Chris Van Vliet en Insight, Seth Rollins habló en varias ocasiones de su futuro retiro de WWE. En un momento, «The Visionary» comentó que le quedan más de un par de años y que la reducción de los eventos no televisados ayudará a que extienda su carrera.

► ¿Qué queda por hacer?

En otro, el ex campeón mundial dijo que si mañana colgara las botas estaría contento con lo que ha sido su vida luchística. No es que Rollins esté pensando realmente en ello, hace este comentario dentro de la confusión, o de la incertidumbre que tiene en la actualidad respecto a qué puede seguir después de tantos éxitos.

“Es una gran pregunta. Me lo he preguntado muchas veces, especialmente en los últimos años. No lo sé. Me siento en este lugar extraño, especialmente después de WrestleMania el año pasado en Filadelfia. Tenía esta sensación de logro, pero de una manera que nunca antes experimenté, donde sentí que estaba bien. Si dejara de hacerlo mañana, estaría bien. Todo lo que quería hacer, estaría bien. Realmente sentí que WrestleMania fue una especie de momento en el que realmente llevamos el negocio a una era diferente. Fue la primera WrestleMania en la que Triple H realmente tuvo el control.

“Me sentí parte de ello y sentí que habíamos iniciado una nueva era en la WWE. El negocio era increíble y WrestleMania en Las Vegas será aún más grande. Siento que todo es nuevo, todo es nuevo dentro de la WWE, mientras que los 10 años anteriores se sintieron como una verdadera lucha para llegar a ese punto. No sé, después de Filadelfia, después de la segunda noche, sentí una liberación, como si me quitaran un peso de encima, como si no tuviera que hacer todo por mi cuenta o no tuviera que ser el tipo que impulsa esto hacia adelante. Creo que vamos a estar bien.

“Dicho esto, estoy tratando de estar saludable, tratando de ser feliz, tratando de encontrar un mayor equilibrio entre mi hogar y mi trabajo para no priorizar simplemente cualquier próximo objetivo que esté en el horizonte. Obviamente, uno trabaja todos los años para ser el evento principal de WrestleMania y ser el artista más importante de nuestra industria. Creo que cuando deje de importarme eso, tal vez sea el momento de dejarlo. Ahora mismo creo que eso es todo, pero ya no es la obsesión que solía ser”.

