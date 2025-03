Uno de los temas que más ha causado polémica en WWE ha sido cómo Travis Scott le dio una tremenda bofetada a Cody Rhodes en el evento premium Elimination Chamber 2025, y le rompió el tímpano de la oreja, le dejó el ojo izquierdo morado y le dio varios rasguños a Rhodes.

Muchos como Stevie Richards y Bully Ray han salido a insultar al famoso rapero. Hasta Bully Ray pidió que Rhodes le devuelva el golpe real que le dieron. O amenazó con golpear a Scott si se lo encontraba.

► Seth Rollins reacciona al fuerte golpe real que le dio Travis Scott a Cody Rhodes en Elimination Chamber 2025

Pues bien, la persona más reciente en referirse al tema fue la también Superestrella WWE, Seth Rollins, quien reveló que aunque estuvo mal lo hizo por Scott, tiene simpatía por él, pues entiende que no sabía qué era lo que estaba haciendo realmente en el ring. Estas fueron sus interesantes declaraciones para el video podcast WFAN:

«Tengo piedad de Travis Scott. Ese no es un hombre que deba estar en un ring de lucha libre con estos gigantes humanos. Sin ánimo de ofender, pero es un peso crucero, hermano. Podría luchar contra Rey Mysterio, tal vez. No sabe lo que está haciendo ahí dentro. Simplemente, lo golpeó en el costado de la cabeza, le dejó un gran moretón, lo hizo sangrar… simplemente terrible.

«Quiero dejar claro que Scott tiene suerte de que Cody aún no haya puesto sus manos sobre él. «Si Cody lo atrapa, se acabó. Cody no es como Braun Strowman o André el Gigante, no es un tipo enorme, pero hace ver pequeño a Travis Scott. Si logra pasar por su equipo de seguridad, es el fin para él.

«The American Nightmare no se lo está tomando a la ligera. Cody es un tipo muy amable, no voy a hablar en su nombre, pero hay una frustración en su interior, especialmente cuando lo toman por sorpresa en una situación como esta, sin duda alguna».