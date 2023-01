Seth Rollins dio comienzo a 2023 luchando contra Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en el primer Monday Night Raw del nuevo año. Lamentablemente para él, no pudo obtener la victoria debido a diferentes motivos, empezando con el golpe bajo que su oponente le dio cuando el réferi no miraba y que condujo al final del combate. Pero además «El Visionario» se habría lesionado. Durante la lucha lo vimos con problemas de rodilla, aunque parecía que solo era parte de la historia que ambos estaban contando en el encordado.

No obstante, una vez que el programa salió del aire, tuvo que ser acompañado para salir del escenario después de que el árbitro hiciera la señal de la «X», el gesto habitual para que la WWE sepa que tiene que enviar a su equipo médico debido a que una Superestrella se ha lastimado de verdad. Lo vemos en el video a continuación, publicado por un fanático que señala también que Corey Graves estuvo ayudando a su compañero y que Seth Rollins se habría lesionado la misma rodilla que lo tuvo un buen tiempo ausente en 2015:

@SeanRossSapp @WrestleTalk_TV

The ref just threw up the "X" for Seth Rollins who seems to have legit hurt his knee.

Corey Graves ran over and started fussing at people to come help.

Same knee he injured in 2015. pic.twitter.com/FUPGY4BUi9

— E.C. Dangerously (@TN_Loudmouth) January 3, 2023