En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Drew McIntyre intentó que el Gerente General de Raw, Adam Pearce, le levantara su suspensión, luego de que en el post-show del evento premium Money in the Bank 2024, un enojado McIntyre destrozara todo y hasta le diera un codazo en la cara.

Pearce le dijo a McIntyre que era alguien especial y que pensaba que una lucha entre él y CM Punk sería algo espectacular. Pearce añadió que creía que los fans la querían y que sabía que Punk estaba en casa tratando de obtener la autorización médica.

► Adam Pearce por poco es atacado de nuevo por Drew McIntyre

Pearce preguntó a McIntyre cuánto deseaba una lucha contra Punk, a lo que McIntyre respondió que Punk la quería más que nada en el mundo. Pearce le dijo entonces a McIntyre que necesitaban dejar atrás las pequeñeces y el comportamiento irracional, y que si podía hacerlo, estaban listos para hacer negocios.

McIntyre respondió que entendía que Pearce hizo lo que debía y que tuvo que ver a Punk y Seth Rollins confrontarse en el ring. McIntyre preguntó a los fans si estaban listos para verlo enfrentarse a Punk en SummerSlam, y los fans aplaudieron.

McIntyre pidió entonces a Pearce hacer oficial la lucha entre él y Punk, y Pearce dijo que tenía una cosa que pedirle a McIntyre. Pearce llamó a dos réferis al ring y pidió a McIntyre que se disculpara con ellos por lo que les hizo en Money in the Bank.

McIntyre preguntó por qué lo haría, y Pearce respondió que los réferis ponen sus cuerpos en juego cada vez que suben al ring. McIntyre le pidió a Pearce que avanzara y oficializara la lucha entre él y Punk en SummerSlam. Pearce insistió en que no estaba siendo irrazonable y que solo pedía una disculpa a los dos réferis.

McIntyre se negó y preguntó por qué se disculparía después de todo lo que los réferis le han hecho. McIntyre recriminó a Pearce por permitir que Punk arruinara sus momentos en WWE Clash at the Castle y Money in the Bank.

McIntyre dijo que Pearce debería estar de rodillas disculpándose con él, así como por permitir que Rollins se saltara la fila para llegar a Punk. Pearce informó entonces a McIntyre que seguía suspendido. McIntyre se giró lentamente para enfrentar a Pearce y golpeó a ambos réferis, luego se encaró con Pearce.

La música de Seth Rollins sonó y este se dirigió al ring. Rollins comenzó a pelear con McIntyre y lo golpeó con una superkick. Rollins intentó aplicar un Curb Stomp a McIntyre, pero este rodó fuera del ring antes de que Rollins pudiera hacerlo. La seguridad apareció para escoltar a McIntyre fuera del área del ringside y McIntyre se retiró enfurecido.