Seth Rollins: «Roman Reigns está en la mesa de los niños»

Seth Rollins, no dudó en expresar sus fuertes opiniones sobre el actual Campeón Universal Indisputable, Roman Reigns, a quien rumbo a WrestleMania XL ya no le tiene el mismo respeto que alguna vez le tuvo.

La controversia se desató en WWE Raw cuando Cody Rhodes, inicialmente interesado en enfrentarse a Reigns por el codiciado título, pareció ceder su lugar para que The Rock ocupara el puesto en el evento estelar. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rhodes lo eligiera como oponente, Rollins no titubeó al criticar el estado actual del reinado de Reigns.

«El Campeonato de Roman Reigns, el Campeonato de la WWE, odio decirlo, ya no es lo que solía ser. Él es el jefe de su propia mesa, no es el jefe de nuestra mesa. Tiene su propia mesa a un lado en la que nadie quiere sentarse más. Está en la mesa de los niños pequeños. Se puso allí«, señaló Rollins en el programa Not Just Football con Cam Heyward.