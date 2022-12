Seth Rollins es una de las principales estrellas del elenco de la WWE en la actualidad, donde actualmente mantiene una rivalidad con Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos. De hecho, este lunes tenía previsto formar parte de una lucha de triple amenaza por dicho título, junto a Theory y a Damian Priest en un evento en vivo no televisado e iban a enfretarse al interior de una jaula de acero. Sin embargo, «El Visionario» no estuvo presente en dicho encuentro.

El Visionario recurrió a su cuenta de Twitter recientemente para responder a la publicación de un fan que comentó que no estuvo presente. Rollins confirmó que se perdió el show en vivo no televisado en el Nationwide Arena en Columbus, Ohio, debido a problemas que tuvo durante el viaje, y que no tuvo forma de poder honrar su compromiso, disculpándose

It did. And I’m very sorry! We tried, but by the time the bus broke down on the side of the road we had no other recourse.

— Seth “Freakin’” Rollins (@WWERollins) December 27, 2022