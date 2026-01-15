Seth Rollins revela por qué Vince McMahon prohibió el pisotón

Seth Rollins ha usado durante la mayor parte de su carrera el pisotón como su remate, maniobra que incluso le permitió lograr su primer Campeonato WWE en el 2015, cuando protagonizó «el robo del siglo» tras canjear su maletín de Money in the Bank y derrotar a Brock Lesnar y Roman Reigns en WrestleMania 31. Sin embargo, pocos días después, inexplicablemente la maniobra dejó de ejecutarse, obligando al Visionario a cambiar de maniobra.

► Seth Rollins cambió el pisotón por el Pedigree

Durante una conversación reciete con Complex News, Seth Rollins explicó cómo descubrió, tras ganar el Campeonato Mundial de la WWE en WrestleMania 31, que su pisotón había sido retirado sin previo aviso, y confesó que la conversación que tuvo con Vince McMahon fue totalmente inesperada, y creyó que alguien «se metió en el oído de Vince» convenciéndolo de que el movimiento podría ser fácilmente replicado por niños, aunque el Visionario no se creyó esa lógica.

«Ah, fue horrible. No me avisaron y fue justo después de ganar el Campeonato Mundial por primera vez, con ese movimiento que llevaba años usando como final… y de repente, ‘O sea, no creo que lo usemos más’«.

“Sabes, es demasiado peligroso. Sé que no eres peligroso. Es muy seguro… Los niños lo hacen con demasiada facilidad en casa.”

“Es lucha libre. Si un niño imita cualquier movimiento de lucha libre, le va a hacer daño: tu llave de brazo… Te rompen el hombro… Tocar fondo, cualquiera. Es una tontería.”

“Volví a Santa Clara para Raw y fui, y Vince me dijo: ‘Pasa. Tengo que hablar contigo de algo’. Me dijo: ‘Ah, ya no vamos a hacer eso’”.

Cuando la WWE le sugirió que reemplazara el movimiento con un Frog Splash, Rollins se negó y tuvo que recurrir al Pedigree de su mentor Triple H, un movimiento que a nadie más se le había permitido usar como remate en ese momento, y que incluso eso generó resistencia a la interna.

“Rotundamente no (hacer el Frog Splash). No lo haré todas las noches. Me gustan mis rodillas y mis codos”.

“Él (Triple H) también tenía dudas. No le gustaba. Creo que ahora lo odia mucho porque a veces la gente se sale de él. (Pero) tuvo la reacción deseada y ya contaba con 20 años de equidad, que es lo más difícil de lograr con un remate».

Eventualmente, la prohibición del pisotón fue dejada de lado, y cuando volvió de su lesión en el ligamento cruzado anterior (que la contrajo mientras fue Campeón WWE) la situación se había enfriado lo suficiente y eventualmente volvió a utilizar su viejo remate, el cual sigue vigente hasta el día de hoy.