Seth Rollins revela cómo nació su nombre en la WWE

Una vez fue Gixx, durante muchos años de éxito como independiente Tyler Black, y alcanzó la cima de la lucha libre profesional en WWE como Seth Rollins.

Ahora, ¿cómo nació el nombre que usa Colby López como luchador desde 2010? «The Visionary, The Revolutionary…» lo cuenta en el pódcast de los Chicago Bears:

«Tuve un poco de voz en eso. Mi nombre, Seth Rollins, me lo dieron, me lo otorgaron . Hice una lista. Hice como dos listas, de nombres y apellidos , cuando firmé por primera vez con WWE, ¿vale? Ellos quieren ser dueños de tu marca. Quieren ser socios en la propiedad de tu marca.

Mira, cuando estaba en las independientes antes de WWE, me llamaba Tyler Black. Ese nombre lo elegí yo solo. Cuando llegué a WWE, ellos querían ser dueños de mí. Como dije, quieren poseer la marca, así que hice dos listas. El fallecido y gran American Dream, Dusty Rhodes, fue quien me dio mi nombre. ‘Seth Rollins, baby.’

Él tenía una lista. Si no conoces a Dusty, tenía un ceceo. Era un sureño con ceceo. ‘Ya lo veo en la marquesina. Lo veo. Es Seth Rollins, baby. Evento estelar de WrestleMania. Me encanta. Me encanta, baby.’«