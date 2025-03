Seth Rollins revela entresijos del equipo de The Shield

El equipo táctico de The Shield es icónico. Pero no fue con el que Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose debutaron juntos.

Rollins fue entrevistado recientemente en WWE Break It Down y dio detalles de cuando cambiaron los «cuellos de tortuga» por el equipo táctico:

«Dos primeras impresiones cuando me puse el atuendo de The Shield. Una: ‘Oh, esto es genial. Ya no tengo que afeitarme las piernas.’ Dos: ‘Hace calor. Mucho calor.’ Era sofocante porque todo estaba metido, ajustado. Sudaba a chorros cada noche. Era como un traje de sauna que llevabas puesto. Nosotros, como intérpretes, estamos sometidos a cierto escrutinio por estar en ropa interior frente a millones de personas todo el tiempo, y no tener que lidiar con ese escrutinio fue algo agradable. Era simplemente icónico, un look icónico. La máscara era increíble. Lamentablemente, solo la usamos una o dos veces.»