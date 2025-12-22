Seth Rollins revela el origen de su nombre luchístico

Seth Rollins irrumpió en la WWE tras pasar un tiempo en la escena independiente, debutando en el elenco principal en Survivor Series 2012 como miembro de The Shield. A partir de allí, se convirtió en una de las principales figuras de la compañía logrando múltiples campeonatos a lo largo de su carrera. Sin embargo, tuvo que dejar atrás el nombre de Tyler Black con el que se dio a conocer en su paso por ROH.

► Dusty Rhodes escogió el nombre de Seth Rollins

Durante una entrevista reciente en el podcast «Games With Names», Seth Rollins reveló que su anterior nombre luchístico, Tyler Black, es de su propiedad y que no cederá sus derechos a la WWE. Al hablar sobre el nombre (actual) de Seth Rollins, el excampeón mundial comentó que escribió una lista de nombres y apellidos, y que el fallecido Dusty Rhodes finalmente lo eligió para él.

«Dusty lo decidió. No lo inventó, sino que lo armó. Así que conseguí listas de apellidos y nombres que me gustaban. Ni siquiera sé por qué Seth estaba en la lista. Creo que fue porque estaba revisando nombres que no había en el roster principal, y Seth, no sé por qué lo puse. No creo que tuviera ninguna razón, pero Rollins estaba ahí porque era un gran fan de Henry Rollins. Pensaba que Henry Rollins era un tipo genial. Le llevé la lista a Dusty Rhodes, quien era el jefe creativo y de desarrollo en ese momento, y su trabajo era buscar un nombre y averiguar qué quería, y simplemente le gustó mucho el nombre Seth Rollins.»

Seth Rollins todavía posee varios años de contrato con WWE, donde permanecerá en el futuro previsible; sin embargo, por el momento se encuentra fuera de acción por una lesión y no pierde la esperanza de que pueda estar disponible para WrestleMania 42.