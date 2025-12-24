Seth Rollins irrumpió en la WWE tras pasar un tiempo en la escena independiente, debutando en el elenco principal en Survivor Series 2012 como miembro de The Shield. A partir de allí, se convirtió en una de las principales figuras de la compañía logrando múltiples campeonatos a lo largo de su carrera, aunque tuvo que renunciar a su título más reciente debido a una lesión en su hombro, de la cual se encuentra recuperándose.

► Seth Rollins tiene tres años adicionales de contrato

Durante una conversación reciente con Jay Mohr en su podcast, Seth Rollins habló sobre varios temas y abordó cuánto tiempo le queda de contrato con la WWE. Fue bastante directo al decir simplemente que le quedan tres años de contrato. El Visionario también aclaró que la estructura de su contrato incluye un salario anual, sin ingresos adicionales por apariciones en eventos importantes.

«(Me quedan) Tres años. (…) Era todo un acuerdo y un salario anual«.

Aunque el contrato de Rollins con la WWE terminaba el año pasado, previamente se informó que había firmado un nuevo contrato multianual con la WWE, sin revelarse mayores detalles ni cifras del mismo. Hoy está fuera de acción por una lesión y espera que esté presente para WrestleMania 42; de hecho, el ex Campeón Mundial es bastante optimista, y el pasado fin de semana se lo vio sin ningún tipo de protección en su brazo mientras estaba en el borde del campo en un juego de la NFL entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers.