Seth Rollins recuerda la dolorosa traición a The Shield

El 2 de junio de 2014 fue una de las fechas más relevantes en la WWE en la historia reciente, cuando Seth Rollins decidió traicionar a sus compañeros Dean Ambrose (Jon Moxley) y Roman Reigns, poniendo fin a The Shield luego de más de un año de dominio y solo 24 horas después de haber derrotado a Evolution. «El Visionario» decidió unirse a Triple H en esa noche, que eventualmente terminaría alterando el futuro de sus carreras para bien.

► La división de The Shield cambió tres carreras

Aunque la infame separación de The Shield convirtió a Seth Rollins, Roman Reigns y Jon Moxley en tres de los nombres más importantes de la lucha libre profesional de la última década, «El Visionario» reveló recientemente que las tres estrellas se opusieron rotundamente a la idea de separarse en el 2014.

Así, durante una entrevista reciente con Shannon Sharpe en «Club Shay Shay», Rollins explicó que los miembros de The Shield inicialmente rechazó la idea de la WWE de separarlos, complacidos de que el público comenzara a apoyarlos como un grupo de técnicos, pero finalmente el equipo creativo decidió dividir la facción unos meses después de WrestleMania 30.

«Fue doloroso. Fuimos a WrestleMania y ya éramos muy buenos. Hicimos dos combates de seis hombres con Evolution justo después. Estábamos geniales. Estábamos en las nubes… llegamos a Raw al día siguiente y sabían que si nos avisaban, diríamos que no y encontraríamos la manera de intentar salir de la ruptura. Así que nos llevaron a la oficina… y nos dijeron: ‘Esto es lo que vamos a hacer, y Seth será quien apriete el gatillo’. Y recuerdo que en la sala había silencio. Y cuando salimos, nos preguntamos: ‘¿Qué hacemos?’. ¿Podemos parar esto? ¿Estamos haciendo lo correcto?’. Había mucha tensión.»

Rollins continuó explicando que The Shield sentía que les quedaba un largo camino por recorrer, aunque admitió que su cambio a rudo no solo creó una de las traiciones más impactantes en la historia de la lucha libre profesional, aunque eso convirtió al trío en grandes estrellas a nivel individual. En el 2018 se unieron nuevamente por un corto periodo de tiempo hasta que Moxley dejó la compañía para irse a AEW.