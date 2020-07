Seth Rollins quiere ayudar a Dominik Mysterio en WWE

Tras haberse confirmado la presencia del hijo de Rey Mysterio en Monday Night Raw el rival de su papá lo adelanta: Seth Rollins quiere ayudar a Dominik en WWE. Puede decirse desde este momento que el joven luchador, o futuro luchador, mejor dicho, no va a aceptar la mano que le brinda el "Mesías" de ninguna manera.

De todas maneras, va a ser interesante ver qué ocurre entre ambos esta noche. Es de suponer que el rudo va a ofrecerle su ayuda en televisión, quizá un hueco en su facción ante la ausencia de Austin Theory, y que él la rechazará; con toda probabilidad tendrán un altercado físico, con Murphy involucrado.

Aprovechando el comunicado de la empresa anunciando que el joven Gutiérrez se presetará dentro de unas horas en el show televisado de la marca roja para dar su opinión de lo ocurrido entre su papá y Rollins en The Horror Show at Extreme Rules, el villano dijo lo siguiente en Twitter:

Easy. The greatest wrestler in the world (me) will ensure the future of the greatest show in the world (Raw, my show) by helping a young man through a very difficult time. https://t.co/j86s3MDKCL

— Seth Rollins (@WWERollins) July 27, 2020