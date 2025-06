Seth Rollins quiere a CM Punk fuera de WWE

La rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins ha sido una de las más intensas en los últimos meses. Desde el regreso de Punk a la compañía, ambos han intercambiado ataques físicos y verbales, e incluso tuvieron su mano a mano en el estreno de Raw en Netflix el 6 de enero, donde Punk salió victorioso; no obstante, esto sería apenas el inicio, porque hasta el día de hoy han mantenido las hostilidades, aunque ambos cuentan con sus respectivos apoyos.

► Seth Rollins y CM Punk llevan una intensa rivalidad

Durante una aparición en el Up & Adams Show con Kay Adams, Seth Rollins habló abiertamente sobre el reciente regreso de CM Punk y sobre cuál cree que es la verdadera razón por la que Punk no consiguió un lugar en la lucha varonil Money in the Bank. Rollins no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron sobre su rival, dejando en claro que no quiere que Punk esté cerca de él ni de las luchas más importantes de la WWE.

“Punk no sirve para lo que hacemos. Es un tipo malo. No es un buen tipo. He lidiado con CM Punk durante demasiado tiempo”.

“Trabaja con más inteligencia, no más duro. He lidiado con CM Punk durante demasiado tiempo. Este tipo ni siquiera debería estar en mi espacio mental. Quiero que se vaya. Quiero que se vaya de aquí. No se merece un lugar en una lucha de alto perfil como esta”.

Rollins ha criticado públicamente a Punk desde su salida de la WWE en el 2014 y no ha tenido reparos en decir lo que siente. Ahora se encuentra liderando una facción en Raw junto a Paul Heyman, quien también traicionó a Punk en WrestleMania 41, y con Bron Breakker y Bronson Reed a su lado, espera lograr el cometido de borrarlo finalmente del mapa.