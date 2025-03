Seth Rollins, presentador en Good Morning Football

Seth Rollins es un gran fanático de la NFL en general y de los Chicago Bears en particular. Son habituales sus publicaciones en X diciendo que odia el football o que lo ama dependiendo de si su equipo favorito ha ganado su último partido.

Una pasión la de la Superestrella de la WWE que va a ir más allá pues del 24 al 26 de marzo va a ser presentador invitado en el popular programa Good Morning Football, según él mismo confirma en Front Office Sports:

Su relación con el copresentador Kyle Brandt, también fan de los Bears y de la WWE, fue clave para conseguir la oportunidad.

Exclusive: WWE star Seth Rollins is guest-hosting Good Morning Football three days next week, he has confirmed to FOS.@WWERollins—a die-hard Bears fan—spoke to @sportsrapport on how he is parlaying his wrestling fame into NFL commentary.

— Front Office Sports (@FOS) March 20, 2025