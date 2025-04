Seth Rollins revela por qué ya no usa el Phoenix Splash

Ya no lo usa, y cuando lo ha hecho últimamente, lo ha fallado. El Phoenix Splash es impresionante, pero Seth Rollins ha decidido eliminarlo de sus luchas.

Durante una reciente entrevista con Outta Pocket camino a WrestleMania 41, «The Visionary» se explica:

«La última vez que lo ejecuté fue en WrestleMania 33 en Orlando. Estaba luchando contra Triple H. Esa fue la última vez que lo hice. No sé si alguna vez lo volveré a hacer. Eso fue hace ocho años.

Apuesto a que en mi vida lo he hecho menos de diez veces. Lo hice dos veces en WWE. Una fue contra Triple H, la otra fue en un combate de triple amenaza contra John Cena y Brock Lesnar en Royal Rumble 2015. Lo hice dos veces en WWE. En los independientes, antes de WWE, tal vez lo haya hecho, legítimamente menos de diez veces, tal vez menos de cinco veces.

Me gusta batear con un alto porcentaje. Es un movimiento de muy bajo porcentaje. Alto riesgo, recompensa semi-baja para mí. Hago este gran movimiento y lo hago perfecto, genial, ¿qué tanto aporta eso a lo que estamos haciendo? Supongamos que intento el movimiento y arruino todo, el riesgo es tan alto que si caigo sobre la cara de alguien, o caigo corto, o me paso de largo o no hago la rotación, entonces no lo uso tanto como una manera de ejecutarlo. Lo que sí hace, porque es un visual tan increíble, es que agrega un nivel de emoción y tensión. Me verás hacer la transición en él mucho, puedo hacerlo bastante fácil. El riesgo es bajo, la recompensa es alta, porque levantas a la gente y luego puedes compensarlo con algo después. Esa es la razón. Lo siento si los he decepcionado por tantos años. Esa es la razón detrás de todo esto. No tengo la confianza suficiente para ejecutarlo de manera efectiva.»