El pasado sábado 12 de julio en el evento WWE Saturday Night’s Main Event, vimos una buena lucha entre Seth Rollins y LA Knight que terminó luego de que Seth Rollins se lastimara la rodilla al realizar un moonsault desde las sogas hacia el centro del ring.

Rollins pudo acabar la lucha y recibir el BFT de LA Knight, pero ese no era el resultado original del combate, sino que se cambió al vuelo debido a la inesperada lesión de Rollins. Y aunque Triple H dijo que podría estar fuera del ring unos 9 meses, realmente, no se sabe todavía. Seth Rollins estuvo esta mañana como invitado en The Rich Eisen Show y allí reveló cuál es la realidad de su lesión:

► Seth Rollins da un nuevo parte tras su inesperada lesión en la rodilla

«Estaba en un combate contra LA Knight y me lastimé la rodilla. Estaba haciendo un movimiento que hago todo el tiempo, un moonsault, y caí de pie. Cuando aterricé, sentí que la rodilla hizo un pequeño chasquido y se me dobló. Terminamos el combate y seguimos adelante. El lunes estuve en Birmingham, Alabama, donde está nuestro especialista. Intentamos revisar la rodilla.

«Se tomaron unas imágenes, pero estaba demasiado inflamada, así que vamos a revisarla de nuevo, ojalá en una o dos semanas aquí en Los Ángeles. Intentaremos obtener un diagnóstico firme y a partir de ahí veremos qué sigue. Yo no soy médico, solo conozco mi cuerpo y lo que siento. Y lo que siento es que esto me dejará fuera por un periodo prolongado.

«No es la primera vez que me lesiono y no será la última. Siempre tengo WrestleMania en el fondo de mi mente. ¿Puedo volver para la temporada de WrestleMania? Me siento bien respecto a eso. Más allá de un plazo claro, no lo sabré hasta que tengamos una respuesta más precisa con la resonancia magnética. Así están las cosas. Me siento bien mentalmente y voy a estar bien».