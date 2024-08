Seth Rollins podría ausentarse tras recibir brutal ataque

En el reciente episodio de Monday Night Raw, Bronson Reed llegó de la nada y lanzó un ataque feroz contra el ex campeón mundial de peso completo Seth Rollins. Reed le aplicó su Tsunami en seis ocasiones, lo que provocó que Rollins fuera llevado de urgencia al hospital para que fuera atendido mientras «El Visionario» tosía sangre, y se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las pantallas.

► Seth Rollins se tomará un tiempo de descanso

Dave Meltzer informó en el reciente Wrestling Observer Radio que el reciente ataque de Bronson Reed a Seth Rollins fue parte de una historia para descartar a este último de la televisión, ya que está lidiando con algunas lesiones. Del mismo modo se informó que el ataque recibido por Dakota Kai por cortesía de Shayna Baszler, Zoey Stark y Sonya Deville el mismo día lunes también fue diseñado para darle tiempo a que se recupere de una lesión real.

Meltzer explicó que, si bien Rollins está autorizado para luchar, está bastante golpeado, y esta situación le permitirá tomarse un descanso y recuperarse por completo, señalando que, aunque la situación de Rollins no es grave, era un momento oportuno para que se alejara del ring. La fecha de regreso de Rollins es incierta, y no está claro si formará parte de Bash in Berlin.

«¿Recuerdas que el lunes estábamos hablando de Seth y Dakota? Se hizo por razones de lesiones… No sé qué tan grave. Pregunté si esas eran coberturas de lesiones y me dijeron que ambas lo eran. Seth no está en una mala situación. Seth está listo, podría luchar, pero está golpeado, así que era un buen momento para que se tomara un tiempo libre y hiciera esto. No sé si volverá para Bash in Berlin contra Bronson Reed».

Recordemos que Seth Rollins hizo su regreso a la WWE a fines de junio después de haber estado fuera de acción desde WrestleMania 40 debido a un menisco desgarrado, y se involucró en la historia entre CM Punk y Drew McIntyre, donde terminó siendo el réferi especial del combate entre ambos en SummerSlam. Ahora, desconociendo cuánto tiempo estará Rollins fuera del ring, se espera que arregle cuentas con Bronson Reed cuando vuelva a las pantallas.